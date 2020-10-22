Ведерников предложил обновить подход к работе с бездомными животными

Фото: Анастасия Тарасова

В среду, 21 октября, состоялась встреча губернатора Псковской области с представителями зоозащитных общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Были подняты вопросы о недостаточном оснащении приютов и мест для содержания и передержки бездомных собак и кошек, а также о недостаточной проработке чипирования животных.

По итогу встречи было решено проработать вопрос о финансировании договоров на отлов животных к началу следующего года. Кром того, средства для приобретения специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных, будут выделены из бюджета.

Фото: Анастасия Тарасова

Губернатор, в свою очередь призвал общественников активнее принимать участие в региональных и федеральных грантовых конкурсах. По его мнению, это позволит им успешно реализовывать различные проекты и развивать собственную инфраструктуру.

«Как показывает практика, если вместе начинаем что-то делать, то все получается», — отметил Михаил Ведерников.

Фото: Анастасия Тарасова

Председатель Комитета по ветеринарии Вера Баданина рассказала, что на федеральном уровне подготавливается законопроект об обязательном чипировании домашних животных. Также произойдет запуск бесплатного электронного портала, где можно зарегистрировать животных, проходящих через приют.