Город Псковской области стал самым матерящимся городом России

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Город Дно Псковской области возглавил антирейтинг населенных пунктов, в котором жители чаще всего пользуются нецензурной лексикой в социальных сетях.

Согласно исследованию digital-агентства «Интериум» город Дно занял первое место в списке с индексом 1786,05. У Краснодара, который занимает вторую строчку, этот индекс меньше в 13 раз — 131,87. На третьем месте в рейтинге – Москва.

Эксперты отметили, что в этом году мата стало больше. Кроме того, почти вдвое вырос словарный запас бранных слов. Специалисты предположили, что это может быть связано с поднадоевшими ограничениями по коронавирусу и финансовыми трудностями.

Николай II

Дно – небольшой город в с населением порядка 7 тысяч человек, расположенный восточнее областного центра на 113 километров. Город известен тем, что в 1917 году во время Февральской революции на станции Дно царь Николай II подписал отречение от престола. Хотя на самом деле Дно – всего лишь одна из точек на пути маршрута. Само отречение и подписание манифеста состоялось в вагоне царского поезда в Пскове.