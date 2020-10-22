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288 человек с коронавирусом госпитализировано в Псковской области, сообщили в официальном telegram-аккаунте региона.

По состоянию на 22 октября госпитализировано 232 псковича с некоронавирусной пневмонией. С ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями – 12 человек. В режиме самоизоляции на дому находится 2907 человек.

Для больных COVID-19 развёрнуты 930 коек, сообщает Псковское агентство информации. Загруженность коечного фонда – более 60%.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что «с прошлого четверга ежесуточно добавляется порядка 80-90 новых случаев, и это оказывает очень серьёзное давление как на коечный фонд, так и на ПЦР-лаборатории».

За прошедшие сутки в регионе обнаружили два новых очага коронавируса. Заболели 97 человек.