114 детей лечатся от коронавируса в Псковской области

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От коронавируса в Псковской области лечатся 114 детей, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время совещания с медиками 22 октября, сообщает Псковское агентство информации.

Четыре ребенка госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В Псковской области 60% коек для пациентов с COVID-19 занято.

По состоянию на 22 октября госпитализировано 288 человек с коронавирусом и 232 псковича с некоронавирусной пневмонией. За прошедшие сутки в регионе обнаружили два новых очага коронавируса.