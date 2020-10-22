В 23-х школах Пскова работают дневные лагеря

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В 23-х образовательных учреждениях Пскова работают дневные пришкольные лагеря на период осенних каникул, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Самое большое число учащихся, порядка 75, посещают лагерь «Псковского педагогического комплекса». Меньше всего учащихся, 24 школьника, посещают лагерь Средней общеобразовательной школы №2.

Ребята находятся в лагере с 8:30 до 14:30 и обеспечены двухразовым питанием. На сегодняшний день 979 заявок подано на школьное питание.

Школьные лагеря – аналог продленки. Преподаватели занимаются с детьми музыкой, физкультурой, проводят развивающие занятия и гуляют на территории школы, если позволяет погода