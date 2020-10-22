Псковский комитет по спорту рассказал о строительстве спортивных объектов

Фото: Дарья ХВАТКОВА

О готовности спортивных объектов Псковской области рассказала сегодня в эфире проекта ПАИ-live исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

К концу октября завершат укладку футбольного поля на стадионе «Локомотив». Начата работа по подготовке основания для физкультурно-оздоровительных комплексов в Печорском и Себежском районах. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Плюсском районе и Пскове будут завершено в текущем году

«У нас был грандиозный план к июню поставить пять площадок ГТО в муниципальные образования, – рассказала Елена Чернышова добавив, что план не удалось выполнить из-за недобросовестных поставщиков. Также в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» Ледовый дворец Пскова получил новое оборудование на 25 млн рублей.