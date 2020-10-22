70-ю видами спорта можно заняться в Псковской области

Фото из архива КП

На сегодняшний день в Псковской области действуют 70 видов спорта. Об этом рассказала и.о. председателя комитета по спорту Елена Чернышова в эфире ПАИ-livе.

«На сегодняшний день в Псковской области развиваются 70 видов спорта», – рассказала Елена Чернышова.

Кроме того, с каждым годом это количество увеличивается на 2-3 новых видов спорта. К примеру, ранее не было тхэквондо и эстетической гимнастики и регби. Однако некоторые виды спорта становятся подвидами, расширяя горизонты спортсменов.

«У нас много интересных направлений, можно найти любому человеку по душе занятие», – поделилась Елена Чернышова.