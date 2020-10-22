Об ощущениях после прививки от коронавируса рассказала псковичка

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Врач-терапевт Ирина Егоров, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по клинико-экспертной работе, рассказала об ощущениях после прививки от коронавируса, сообщает Псковское агентство информации.

«Прививка новая, но заболевание очень серьезное, поэтому я посчитала нужным сделать себе эту прививку, чтобы обезопасить и себя, и детей, и внуков», – рассказала псковичка и подчеркнула, что «после прививки ощущение хорошее».

Кроме того она рассказала, что врачи пользуются всеми средствами защиты, так что, по ее мнению, риск заразиться коронавирусом от пациентов довольно мал. «А вот заразиться в общественных местах, где люди не используют масок, можно», – отметила Ирина Егорова в заключении.