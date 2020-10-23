В псковское УМВД передали документы XX века о работе с беспризорниками

Фото: УМВД России по городу Пскову

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин вручил начальнику УМВД России по городу Пскову полковнику полиции Сергею Сурину архивные документы об истории организации отдела УМВД в XX веке.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в УМВД России по городу Пскову, в документах рассказывается о работе с несовершеннолетними правонарушителями и беспризорными детьми в Пскове в период с 1904 года до 1950-е года прошлого столетия.

Документы стали ценным экспонатом в комнате истории, которая открылась в здании псковского УМВД в начале текущего года.

Фото: УМВД России по городу Пскову

В мероприятии приняли участие начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Борисова, председатель совета ветеранов Константин Марченко, ветеран органов внутренних дел Александр Никитин.

Участники встречи отметили важную роль музея в деле патриотического и нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел и их юных подопечных, с которыми работают подразделения ПДН.