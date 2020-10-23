Автобус с 10-ю детьми попал в ДТП в Невельском районе

Фото: ПАИ

Рейсовый автобус, который вез 10 детей в школу, столкнулся с двумя автомобилями у деревни Рыкалево Невельского района.

Сегодня около 8 часов утра рейсовый автобус столкнулся с двигавшимся по встречной полосе пикапом. После этого в транспортные средства участников ДТП врезался еще один автомобиль. Инцидент произошел из-за пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Фото: ПАИ

Как сообщили в районной газете «Невельский вестник», автобус вез в Опухликовскую школу 10 детей и 2 педагогов. Директор Опухликовской школы Алена Бартнёва, рассказала, что папа одного из учеников забрал его в Невельскую МБ с ушибом плеча, еще трем детям фельдшер Опухликовского ФАПа посоветовал остаться дома. Остальные ребята пошли на занятия.

Фото: ПАИ

«Дети отделались легким испугом, - отметила директор школы. - Благодаря грамотным и профессиональным действиям водителя автобуса, который сумел удержать транспортное средство на трассе, дети получили лишь легкие ушибы».