319 пациентов с коронавирусом госпитализировано в Псковской области

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За сутки 31 пскович госпитализирован с COVID-19 в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

На 23 октября в Псковской области госпитализированы 319 пациентов с коронавирусом и 220 с внебольничной пневмонией. С ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями госпитализировано 14 человек.

Госпитализированные размещаются в Великолукском и Псковском корпусах областной инфекционной больницы и Псковской городской больнице.

В комитете по здравоохранению отметили, что госпитализируют пациентов в среднем и тяжёлом состоянии. Медики учитывают степень одышки, температуру, заложенность грудной клетки и так некоторые другие симптомы.