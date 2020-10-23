С 26 октября в Псковской области ограничат время работы общепита

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С 26 октября в Псковской области вступает в силу новое изменение в Указе по противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности речь идет об изменении графика работы предприятий общественного питания и проведения массовых мероприятий. С понедельника общепиту будет запрещено оказывать услуги и допускать нахождение у себя посетителей с 23:00 до 6:00. Изменения не коснутся деятельности пунктов общественного питания на вокзалах, автостанциях, территориях аэропорта и автозаправочных станциях.

Разрешенные массовые мероприятия с понедельника должны будут проводиться исключительно в период с 6:00 до 23:00.

Еще одно изменение связано с запретом курения кальянов. С 30 октября вступят в силу требования Федерального закона о запрете их использования в помещениях предприятий общественного питания, а также в иных местах, где уже действует запрет на курение табака. Указом Губернатора использование кальянов на период карантина запрещено и в других общественных местах.

Действие остальной части Указа продлено до 30 ноября.