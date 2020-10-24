ГТРК «Псков» завоевала главный приз конкурса «СеЗаМ-2020»

Фото: Псковская правда
Серия фильмов и радиопрограмм ГТРК «Псков», посвященных малоизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и памяти 6-й роты получила главный приз журналистского конкурса «СеЗаМ-2020». Об этом сообщила «Псковская правда».
Кроме этого, четырьмя наградами в конкурсе отметили СМИ медиахолдинга Псковской области (АНО ИД «Медиацентр 60»).
В номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы.
В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата награждена акция «Эстафета «Псковской правды».
В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила журналист «Псковской правды» Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям».
В номинации «Лучшая публикация/серия публикаций» среди интернет-СМИ диплом лауреата получило Псковское агентство информации за статью Елизаветы Славятинской «Семья Настоящих».