Стартовал прием заявок на премию «Народное признание – 2020» в Псковской области

.

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание – 2020» в 11 раз открывает прием заявок. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

С 23 октября по 18:00 20 ноября любой желающий сможет выдвинуть номинантов и претендовать на победу, как и любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Условие одно — необходимо иметь отношение к Псковской области.

Псковское агентство информации отдельно призвало выдвигать кандидатов, которые каким-либо образом проявили себя в период пандемии.К примеру, врачи, спортсмены, не прекратившие тренировки во время карантина, общественные организации, помогавшие в борьбе с ковидом, предприниматели, поддерживавших медиков или рискнувших открыть свое дело в условиях коронакризиса, а также педагоги проявившие себя на «дистанционке».

Форму для заявки можно скачать здесь. После заполнения бланка, его вместе с фотографией соискателя награды нужно отправить по электронной почте premiya@informpskov.ru.

Победителей определят по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов членов жюри, в состав которого войдут победители прошлых лет, представители власти и общественники.

Всего в этом году открыто 11 номинаций:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал ее признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в нее душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.