Рейтинг районов с высоким уровнем заболевания COVID в Псковской области

Фото из архива КП
За последние сутки более 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Однако не один человек не выздоровел. Мы подвели рейтинг районов на основе последних данных статистики:
1. Псков – 2508
2. Великие Луки – 1469
3. Псковский район – 593
4. Островский район – 493
5. Великолукский район – 259
6. Невельский район – 221
7. Порховский район - 213
8. Новосокольнический район – 168
9. Плюсский район – 164
10. Опочецкий район – 176
11. Печорский район – 131
12. Дновский район - 116
13. Гдовский район – 104
14. Бежаницкий район - 97
15. Дедовичский район – 89
16. Палкинский район – 87
17. Себежский район – 68
18. Красногородский район – 63
19. Куньинский район – 61
20. Струго-Красненский район – 58
22. Пыталовский район – 41
23. Новоржевский район – 37
24. Пустошкинский район – 35
25. Пушкиногорский район - 32
26. Усвятский район – 32
27. Локнянский район - 26