Рейтинг районов с высоким уровнем заболевания COVID в Псковской области

Фото из архива КП

За последние сутки более 100 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Однако не один человек не выздоровел. Мы подвели рейтинг районов на основе последних данных статистики:

1. Псков – 2508

2. Великие Луки – 1469

3. Псковский район – 593

4. Островский район – 493

5. Великолукский район – 259

6. Невельский район – 221

7. Порховский район - 213

8. Новосокольнический район – 168

9. Плюсский район – 164

10. Опочецкий район – 176

11. Печорский район – 131

12. Дновский район - 116

13. Гдовский район – 104

14. Бежаницкий район - 97

15. Дедовичский район – 89

16. Палкинский район – 87

17. Себежский район – 68

18. Красногородский район – 63

19. Куньинский район – 61

20. Струго-Красненский район – 58

22. Пыталовский район – 41

23. Новоржевский район – 37

24. Пустошкинский район – 35

25. Пушкиногорский район - 32

26. Усвятский район – 32

27. Локнянский район - 26