Глухонемой угрожал слабослышащему знакомому убийством в Великих Луках

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Глухонемого псковича будут судить за угрозу убийства, сообщили в прокуратуре Псковской области.

По имеющимся данным инцидент произошел вечером 18 марта в Великих Луках. Глухонемой 38-летний гражданин Тимофей [имя заменено - ред.] угрожал своему слабослышащему товарищу Семёну убийством. Ссора произошла из-за натянутых отношений между знакомыми.

После обострения конфликта Тимофей начал угрожать Семёну, используя язык жестов. Он высказал в адрес знакомого угрозу убийством и схватил его за горло.

В прокураторе сообщили, что теперь обвиняемому может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.