Михаил Кожухов назвал 8 причин, почему стоит съездить в Псков

Фото: Анастасия ТАРАСОВА
В клубе путешествий советского и российского журналиста и телеведущего Михаила Кожухова назвали 8 причин, почему стоит съездить в Псков:
1. Вместе с Феклой Толстой выяснить суть «трех свобод»: Пушкина, Довлатова и Тарковского.
2. Побывать в Михайловском – последнем пристанище Александра Пушкина и понять, почему он так любил осень.
3. Посетить усадьбу семьи Осиповых-Вульф - «дом Лариных» в Тригорском.
4. Узнать, как Андрей Тарковский воссоздал город Владимир в Изборске, где снимал фильм «Андрей Рублев».
5. Узнать о «пушкинском периоде» творчества Сергея Довлатова и увидеть в его произведениях влияние поэта.
6.Научиться варить постный сыр в деревеньке народа сету.
7.Попробовать изборские пряники в гостях у Татьяны Мусатовой, которая возрождает традиции пряничного искусства.
8. Принять участие в авторской прогулке известного журналиста и краеведа.