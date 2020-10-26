Михаил Кожухов назвал 8 причин, почему стоит съездить в Псков

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В клубе путешествий советского и российского журналиста и телеведущего Михаила Кожухова назвали 8 причин, почему стоит съездить в Псков:

1. Вместе с Феклой Толстой выяснить суть «трех свобод»: Пушкина, Довлатова и Тарковского.

2. Побывать в Михайловском – последнем пристанище Александра Пушкина и понять, почему он так любил осень.

3. Посетить усадьбу семьи Осиповых-Вульф - «дом Лариных» в Тригорском.

4. Узнать, как Андрей Тарковский воссоздал город Владимир в Изборске, где снимал фильм «Андрей Рублев».

5. Узнать о «пушкинском периоде» творчества Сергея Довлатова и увидеть в его произведениях влияние поэта.

6.Научиться варить постный сыр в деревеньке народа сету.

7.Попробовать изборские пряники в гостях у Татьяны Мусатовой, которая возрождает традиции пряничного искусства.

8. Принять участие в авторской прогулке известного журналиста и краеведа.