Глава Великих Лук Николай Козловский создал Instagram-аккаунт

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Николай Козловский только зарегистрировался в Instagram, а уже успел поделиться полезным контентом с аудиторией.

На данный момент на аккаунт главы Великих Лук уже подписались 330-ть человек. Николай Козловский в своём первом посте поделился, что перейти к новому формату его подтолкнула эпидемия коронавируса. Он считает, что такой способ информирования великолучан о событиях города является наиболее действенным.

Кроме того, в первом посте он обратился к псковичам посредством видео. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в Великих Луках, рассказал о новостях в сфере благоустройства города и о начале работы великолукского корпуса Псковской областной инфекционной больницы.

Второй пост Николай Козловский отдельно посвятил теме коронавируса. И уже появилось множество комментариев от горожан, которые просят решить проблемы.