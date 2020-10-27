Несколько псковичей получили штрафы за отсутствие маски в магазине

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Несколько жителей Псковского района получили штрафы за поход в магазин без масок. Об этом сообщили в администрации района.

Мобильная оперативная группа совместно с сотрудниками районной администрации проверили порядка 40 торговых точек в сельских поселениях. В ходе рейда выяснилось, что несколько местных жителей получили штрафы за нахождение в магазинах без средств индивидуальной защиты.

Администрация напоминает псковичам о необходимости соблюдения масочного режима в период пандемии. Губернатор сегодня отметил, что заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне и призвал горожан беречь себя.