ПсковГУ запускает бесплатный курс «Основы трехмерного моделирования»

Фото из архива КП

Псковский государственный университет 2 ноября приглашает на бесплатные курсы по программе повышения квалификации «Основы трехмерного моделирования». Об этом сообщили в управлении цифрового развития и связи Администрации Псковской области.

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Программа направлена на изучение цифровой экономики, а именно коммуникации и кооперации в цифровой среде, саморазвития в условиях неопределенности, креативного мышления, управления информацией и данными.

"Слушатели обучаются навыкам работы с трехмерными объектами, приемами их проектирования, визуализации и, переходя от простых к более сложным задачам, — разработке элементов отдельных конструкций, решению дизайнерских задач, планировке и проектированию интерьеров квартир, офисов, дачных участков..." - рассказали организаторы.

Образовательная программа пригодится слушателям в области промышленности, культуры и искусства, в художественном проектировании, моделировании и оформлении, проектировании и визуализации наружных и внутренних интерьеров в трехмерном формате.

Информация о программе повышения квалификации: https://cat.2035.university/rall/course/6484/?project_id=27

Запись на курс открывается сегодня, 27 октября, и будет длиться до 30 октября. Как записаться на обучение:

1) Зарегистрируйтесь на платформе Leader ID

2) Перейдите на цифровую платформу ПЦС и заполните регистрационную форму.

3) Подтвердите сведения в форме копией паспорта и диплома.

4) Расскажите подробнее о себе в анкете проекта.

5) Дождитесь проверки регистрационной формы.

6) Выберите программу в каталоге.