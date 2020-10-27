Порядка 40 вариантов новогоднего оформления представят псковичам в 2020 году

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Оформление Пскова к новому году в этом году смогу выбрать сами псковичи, сообщает газета «Псковская правда».

Голосование за лучшее оформление пройдет в мобильном приложении «Регион 60 — умный регион». На данный момент оно доступно только в AppStore, но в скором времени будет доступно и для пользователей устройств на платформе Android.

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В приложении псковичам представят на выбор 39 световых инсталляций для 10 локаций города. Варианты самые разнообразные: от минималистичных светодиодных лент и уже знакомых нам с прошлого года светящихся «порталов» до фигур дам, танцующих с кавалерами. Нельзя оставить без внимания и необычные миниатюры с лесными обитателям.

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В этом году планируется выбрать новое световое оформление для улицы Пушкина, Летнего сада, Детского парка, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, плрщадки перед ПсковуГУ, Ботанического сада, Финского парка, сквера имени Кутузова, Троицкого моста и пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке.

Все варианты новогодних инсталляций можно посмотреть в материале «Псковской правды».