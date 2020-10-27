На 4-х углах в Пскове сносят ларьки

Фото: ПАИ

В 11:00 к рынку 4-х углах в Пскове подъехала техника, чтобы начать снос несанкционированных ларьков. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на директора Специализированной службы, депутата Псковской городской Думы Сергея Фёдорова.

Как сообщил спикер, точное количество объектов, подлежащих сносу, будет определено в ходе работы: «Мы уберём те ларьки, которые будут указаны начальником Контрольного управления администрации города Натальей Симоновой».

Если ларьки окажутся капитально установленными, то спецслужбе придется их сносить. Но в обратном случае - постарается сохранить их целостную конструкцию. Ведь предприниматели, как сообщил Сергей Федоров, были предупреждены заранее.

Фото: ПАИ

Напомним, что ларьки рынка на Четырех углах не входят в городскую съему размещения нестационарных объектов торговли. В связи с этим, власти приняли решение снести их. Всего планируется убрать 28 ларьков и павильонов.

Останутся только торговой комплекс «Европарк» и крытый рынок «Фавор». Уже сейчас в планах создать на месте убранных ларьков современное торговое пространство.