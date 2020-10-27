Введение всеобщего масочного режима коснется Псковской области

Фото: Анастасия Тарасова

Сегодня, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении всеобщего масочного режима в России.

Все граждане России будет обязаны носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Кроме того, с 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания. Также, согласно документу, повсеместно будет усилен режим дезинфекции. Постановление вступает в силу 28 октября.