Умерла от коронавируса врач-инфекционист Невельской больницы

Фото: официальный telegram-канале Псковской области.

Сегодня, 27 октября, умерла заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Невельской межрайонной больницы Валентина Владимировна Станак, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Валентина Владимировна заболела коронавирусом 12 октября, 24 числа её экстренно госпитализировали в реанимацию с двусторонней внебольничной пневмонией.

Несмотря на все принятые меры спасти врача не удалось.

Напомним, заместитель председателя комитета по здравоохранению Марины Гаращенко сейчас болеет коронавирусом. Работники комитета переведены на дистанционный режим работы.