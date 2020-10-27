Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 27 октября

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Псков лидирует по количеству заболевших коронавирусом. За минувшие сутки здесь зафиксировано 69 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На втором месте по количеству заболевших - Великие Луки. Тут зарегистрировано 22 новых случая. В Псковском районе - 10, в Островском районе - 7, в Палкинском и Великолукском районе - по два случая, в Порховском, Опочецком, Новоржевском и Куньинском - по одному случаю.
Более ста человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области. Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим.
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Статистика по районам:
Псков – 2577 (+69)
Великие Луки – 1491 (+22)
Бежаницкий район - 97
Великолукский район – 261 (+2)
Гдовский район – 104
Дедовичский район – 89
Дновский район - 116
Красногородский район – 63
Куньинский район – 62 (+1)
Локнянский район - 26
Невельский район – 221
Новоржевский район – 38 (+1)
Новосокольнический район – 168
Опочецкий район – 177 (+1)
Островский район – 500 (+7)
Палкинский район – 89 (+2)
Печорский район – 131
Плюсский район – 164
Порховский район - 214 (+1)
Псковский район – 603 (+10)
Пустошкинский район – 35
Пушкиногорский район - 32
Пыталовский район – 41
Себежский район – 68
Струго-Красненский район – 58
Усвятский район – 32