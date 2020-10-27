Коронавирус в Псковской области 2020: последние данные на 27 октября

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Псков лидирует по количеству заболевших коронавирусом. За минувшие сутки здесь зафиксировано 69 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На втором месте по количеству заболевших - Великие Луки. Тут зарегистрировано 22 новых случая. В Псковском районе - 10, в Островском районе - 7, в Палкинском и Великолукском районе - по два случая, в Порховском, Опочецком, Новоржевском и Куньинском - по одному случаю.

Более ста человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области. Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим.

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Статистика по районам:

Псков – 2577 (+69)

Великие Луки – 1491 (+22)

Бежаницкий район - 97

Великолукский район – 261 (+2)

Гдовский район – 104

Дедовичский район – 89

Дновский район - 116

Красногородский район – 63

Куньинский район – 62 (+1)

Локнянский район - 26

Невельский район – 221

Новоржевский район – 38 (+1)

Новосокольнический район – 168

Опочецкий район – 177 (+1)

Островский район – 500 (+7)

Палкинский район – 89 (+2)

Печорский район – 131

Плюсский район – 164

Порховский район - 214 (+1)

Псковский район – 603 (+10)

Пустошкинский район – 35

Пушкиногорский район - 32

Пыталовский район – 41

Себежский район – 68

Струго-Красненский район – 58

Усвятский район – 32