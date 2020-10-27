Уникальный псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ»

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Сегодня, 27 октября, в 20:00 на портале «Культура.РФ» покажут трансляцию спектакля Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила пресс-секретарь Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Елизавета Славятинская.

Показы спектакля пройдут в театре «Современник». Псковский драмтеатр представит генеративную* оперу «7САМУРАЕВ» в Москве на международном фестивале документального театра BRUSFEST.

*«7САМУРАЕВ» режиссера Сергея Чехова – документальная опера. Она уникальна тем, что все возникающие на сцене звуки при помощи современных технологий в режиме реального времени превращаются в музыку. Поэтому каждый показ этого спектакля неповторим.

Кроме того, текст актеров рождался из серии их личных интервью, посвященным их психологическим травмам, страхам и насилию. Выходя на сцену, актрисы рассказывают, прежде всего, о себе, произносят факты из своей биографии, озвучивают свои сокровенные мысли.

В спектакле играет лауреат театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.