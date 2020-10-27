Псковское агентство информации объявляет о проведении премии «Народное признание – 2020»

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Псковское агентство информации объявляет о проведении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020», которая в этом году пройдет в 11-й раз. Прием заявок пройдет с 23 октября до 18:00 20 ноября.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Главное условие для выдвижения — чтобы выдвигаемый имел непосредственное отношение к Псковской области.

Учитывая, что 2020 год в нашем регионе и во всем мире проходит под знаком коронавируса, мы призываем во всех номинациях, где это уместно, отдавать приоритет при выдвижении людям, организациям и компаниям, проявившим себя в период пандемии.

Это могут быть фирмы, оперативно переориентировавшиеся на производство индивидуальных средств защиты; общественные организации, реализовавшие проекты по противодействию ковиду; спортсмены, продолжавшие тренировки, несмотря на карантин; предприниматели, поддержавшие медиков или же рискнувшие открыть новое дело в условиях коронакризиса; педагоги, принявшие на себя тяготы «удаленки»; врачи, ставшие настоящими героями нашего времени.

Для выдвижения следует заполнить специальную форму, ее можно скачать здесь. Письмо с бланком необходимо отправить по электронной почте premiya@informpskov.ru, вложив в него фотографию соискателя награды.

Победителей, как и все предыдущие годы, будут определять по итогам двух туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации, свои баллы расставят и члены жюри, в состав которого традиционно войдут победители прошлых лет, представители власти, общественники.

В этом году премия будет присуждаться в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал ее признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в нее душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.