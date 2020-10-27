Гаращенко ответила на вопросы о закрытии инфекционного отделения в Невеле

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В Невеле сегодня прошла видеоконференция, посвященная инфекционному отделению, сообщает Псковское агентство информации.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала о причинах закрытия инфекционного отделение межрайонной больницы в Невеле.

Она отметила, что есть определенный перечень инфекционных заболеваний, которые требуют оказания специализированной медпомощи. Инфекционное отделение в Невеле не отвечало современным требованиям.

По словам Гаращенко, в Невельской межрайонной больнице инфекционное отделение было для взрослых. Она подчеркнула, что «ни о каком неоказании помощи детям речи быть не может». Детское отделение, которое находится на базе Невельской больницы, продолжит свою работу. В нем планируют лечить легкие респираторные заболевания.

На встрече пообещали найти нового врача-инфекциониста для Невельской больницы и поликлиники. Было отмечено, что в детской больнице Великих Лук функционирует инфекционное отделение в которое, при необходимости, будут госпитализировать детей из Невеля.