Перекресток Фабрициуса – Гражданская в Пскове откроют к середине ноября

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В середине ноября планируется открыть движение через перекресток улиц Яна Фабрициуса – улица Гражданская, сообщил заместитель генерального директора по дорожной части ООО «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьёв.

Как сообщает Псковское агентство информации, до конца следующей недели работы на улице Яна Фабрициуса будут закончены. Осталось нанести дорожную разметку, обустроить газон и сделать посадки.

Срок окончания работ был запланирован на 28 ноября, однако Владимир Воробьев обратил внимание на то, что движение откроют в середине месяца. Хотя, возможно, оно будет неполноценное.

Подрядчик объяснил причину долгого ремонта перекрестка. «Долго делали этот участок, потому что было много коммуникаций, многое приходилось менять», - отметил Воробьев.