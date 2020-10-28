Жителей Гдова просят зарегистрировать чипированных домашних питомцев

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Жителей Гдова просят предоставить информацию о домашних питомцах для регистрации, об этом сообщает газета «Граждане Гдовского края».

«Уважаемые владельцы домашних мелких животных, в связи с созданием автоматизированной системы учёта и регистрации животных «Все звери» просим вас предоставить информацию о ваших питомцах для регистрации», – говорится в сообщении.

Обязательным условием для регистрации является наличие электронного чипа. Информацию необходимо предоставлять в ГБУ «СББЖ по Гдовскому району».