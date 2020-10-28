В Псковской области действует 10 очагов коронавируса

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В Псковской области зафиксировано 10 действующих очагов коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале региона.

В гуманитарном лицее вчера заболели 1 учитель и 6 учеников. В остальных очагах ситуация стабильная и находится под контролем.

Отдельные случаи заболевания фиксируются и вне очагов. Небольшая вспышка COVID-19 зафиксирована в Псковской областной больнице в отделении урологии. Там выявлено 6 медработников с коронавирусом. Кроме сотрудников обследованы и все контактировавшие пациенты, среди пациентов заболевших нет.

В отделении провели все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оно продолжает свою работу: туда переведена врач приёмного отделения, имеющая ординатуру по урологии, ей помогают общие хирурги.