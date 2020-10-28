Реконструкция псковских памятников придаст области широкую известность

Фото: Анастасия Тарасова

Чтобы достичь туристической привлекательности и известности Псковской области, над памятниками будет проведена большая работа. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказал директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко

«Работы не на один год, интересной и важной. -сообщил Алексей Калиненко. Дело для нас новое [ред. прим. о работе с памятниками ЮНЕСКО], мы не все еще понимаем до конца, не все умеем, учиться приходится на ходу. Думаю, что результатом станет известность наших памятников, их замечательное техническое состояние, туристическая привлекательность, широкая известность. Вот, что нам нужно».

Работа с памятниками Псково-Изборского музея непростая. Совсем недавно все псковские храмы были включены в список ЮНЕСКО, что делает статус работ крайне важными в развитии туристической привлекательности Пскова и области.