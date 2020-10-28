Подземный храм планируют в Псково-Печерском монастыре

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Подземный храм на 2 тысячи человек планируют построить в Успенском Псково-Печерском мужском монастыре, сообщает РИА Новости.

Митрополит Тихон отметил, что проект еще необходимо согласовать с Русской православной церковью и экспертным сообществом. В пресс-службе митрополита объяснили решение о строительстве тем, что Михайловский собор уже не справляется с наплывом прихожан.

Предполагается, что храм будет самым большим не только в монастыре, но и в епархии. Вход будет расположен рядом с входом в пещеры. Чтобы попасть в помещение храма, нужно будет выйти по подземному туннелю за стены монастыря. "Это охранная зона монастыря, там ничего нельзя менять, - объяснил необычное архитектурное решение пресс-секретарь митрополита Тихона Максим Бучнев добавив, что под пещерами храм строить рискованно.