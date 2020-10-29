Митрополит Тихон поделился фото с прогулки своего подросшего кота Владыки

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

В аккаунте кота Псковского и Печорского митрополита Тихона появилось новое фото, где кот Владыка гуляет на хозяйском плече.

Подписчики сразу заметили, как подрос мейнкун Владыка: "Мордаха такая серьезная", "Лапы какие". Но выражение мордочки огромного рыжего кота на фото говорило само за себя.

"Что-то взгляд гневный, не так, наверное, держат - не с той позиции... Или гулять не хочет" - прокомментировали внимательные поклонники.

Но и размеры подросшего Владыки, и грозный взгляд, в очередной раз подтвердили статус жителя обители: "Их котейшество гулять изволят" - шутят в комментариях.

Но несмотря на явную нелюбовь кота к промозглой осенней погоде, нельзя не согласиться с комментаторами: "Свежий воздух и прогулка поднимут Владыке настроение и аппетит".