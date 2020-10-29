В Пскове открылся «Леруа Мерлен»

Фото: ВКонтакте «Леруа Мерлен» Псков.

В Пскове на Рижском проспекте, 94 открылся Леруа Мерлен. Об этом рассказали в официальной группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

«Мы получили все соответствующие разрешения и сразу открыли двери для любимых покупателей! Товары для ремонта и обустройства дома, дачи и сада ждут вас. Конечно, по самым доступным ценам Леруа Мерлен», - говорится в сообщении.

Работники магазина отметили, что они сделают все необходимое, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19: «Мы ответственно соблюдаем рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, поэтому настоятельно просим надевать СИЗ при посещении магазина».

Магазин работает с 08:00 до 22:00.