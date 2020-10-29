Главврач Псковского перинатального центра отправился на самоизоляцию

.

Сегодня, 29 октября, стало известно о результатах анализа на COVID главврача Псковского перинатального центра Сергея Сукманюк. О том, что врач ушел на самоизоляцию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Как оказалось, уход врача на самоизоляцию связано с обнаружением в круге его контактов человека с положительным COVID-19.

Сергей Сукмагюк общался с врачом УЗИ перинатального центра у которого выявили коронавирус. Сейчас врач УЗИ проходит курс лечения.

В Псковской области на данный момент действуют 10 очагов COVID-19, большая часть - в лечебных учреждениях региона.