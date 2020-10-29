В Порхове женщина пострадала в ДТП из-за пьяного водителя

Фото: ПАИ

Женщина пострадала в ДТП в Порхове пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Cегодня около 8 часов утра на Мельничной набережной автомобиль ВАЗ-2106 занесло на повороте. Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi. В результате аварии пострадала 46-летняя женщина – от госпитализации отказалась.

Фото: ПАИ

Медицинское освидетельствование показало, что водитель ВАЗ был пьян. Показания алкотестера составили 0,488 мг на литр выдыхаемого воздуха.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и бригада скорой помощи.