Изменился закон о предоставлении земли псковским многодетным семьям

.

В закон «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» внели изменения, сообщили в пресс-службе ПОС.

В новой редакции закона уточнили формулировку положения о праве многодетных граждан и их совершеннолетних детей на получение земли в случае, если это право было ранее подтверждено, но не реализовано.

Теперь в случае смерти гражданина, который стоял в очередь на получение земли – его супруг может подать новое заявление с сохранением ранее определенной очерёдности.

Если многодетный гражданин на момент смерти не состоял в браке – право на получение земельного участка аналогичным образом переходит его детям.

Кроме того будет уточнён порядок подачи соответсвующих заявлений о постановке на учёт лиц, имеющих право на бесплатные земельных участки.