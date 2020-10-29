Псковичи смогут вызвать почтальона на дом

Фото: "Почта России"

Жители Псковской области теперь могут пригласить почтальона на дом для оплаты налогов, сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Псковичи, получающие налоговые уведомлений почтой, в октябре получают заказные письма по адресу регистрации. Если адресата не окажется дома – почтальон оставит извещение в ящике, а налогоплательщик получит налоговое уведомление уже в почтовом отделении.

Дома, с помощью мобильно платежно-кассовых терминалов, почтальон может принять платежи за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, детские сады, интернет, и услуги телефонии и домашнего телевидения. Чтобы воспользоваться этой услугой необходимо оставить заявку на сайте или позвонить по бесплатному телефону контактного центра «Почты России».

«У почтальона можно осуществить заказ продуктов первой необходимости. Сейчас, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мы призываем наших клиентов оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами «Почты России», – сообщил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.