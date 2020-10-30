Первый авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург состоится 5 ноября

Фото: официальный сайт авиакомпании

Санкт-Петербург и Псков соединят прямым авиарейсом, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Первый рейс по маршруту «Псков – Санкт- Петербург – Псков» состоится 5 ноября. Полет будет осуществляться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410, произведенном в России в 2019 году. Вместимость – 16 пассажиров. Полет по маршруту «Псков – Санкт- Петербург – Псков» займет всего час в одну сторону.

Самолеты будет курсировать 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. Отправление из Пскова в 9:30, из Санкт-Петербурга в 17:00. По пятницам самолет будет отправляться в Псков в 18:00.

Продажа билетов на авиарейс уже открыта. Их можно приобрести в городских авиакассах и на сайтах продажи билетов. Стоимость билетов от 3 900 рублей, детский билет с 50 % скидкой.

В пресс-службе отметили, что компания работает в Псковской области не первый раз. В августе 2020 года они запустили прямой рейс из Пскова в Калининград. В будущем планируется открыть рейсы в Минск и Ригу.