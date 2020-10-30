Экс-глава города Пскова Цецерский сделал тест на коронавирус

Фото: Instagram-аккаунт Ивана Цецерского

Иван Цецерский, экс-глава города Пскова, сделал тест на коронавирус и поделился фотографией на своей странице в социальной сети Instagram.

«С сотрудниками Правления ВАРМСУ [Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления - ред.] сдал анализы на PHK (SARS-CoV-2) [SARS-CoV-2 – коронавирусная инфекция, являющаяся возбудителем COVID-19]», – рассказал Иван Цецерский. Он также обратил внимание на то, что профилактические осмотры – залог здоровья окружающих.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, рассказывая о количестве заболевших, отметил, что развитие инфекции в регионе зависит от ответственности каждого человека и призвал граждан относится к ситуации серьезно: «Давайте вместе приблизим день, когда мы все вернемся к нормальной жизни», - заключил губернатор.