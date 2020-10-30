31 октября закроют участок улицы Некрасова в Пскове

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В субботу, 31 октября, будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Дорога будет перекрыта с 11:00 до 13:00 от Комсомольского до Музейного переулка. Перекрытие будет осуществлено в рамках проведения аварийных работ в рамках реализации проекта реконструкции «Поганкиных палат».

Псковичам предлагают следующие пути объезда: от Октябрьского проспекта ехать по Комсомольскому переулку и улице Свердлова. А в сторону от Октябрьского – двигаться по улице Советской.