Что ждет молодежь от жизни в Псковской области

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Что ждет работающая молодежь от жизни в Псковской области рассказали в облсовпрофе. Данные, основываясь на итогах I Форума работающей молодежи.

Форум работающей молодежи региона прошел на территории Псковской области 23 – 24 октября 2020 года. Тридцать молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет в рамках мероприятия приняли участие в социологическом опросе. Темой исследования стали «Потребности работающей молодежи».

На основе полученных данных составили «Карту потребностей работающей молодежи Псковской области». В ней отражены ожидания молодых специалистов от органов государственной власти, работодателей, профсоюзов, а также интересы в области образовательных мероприятиях и специфика протестной активности.