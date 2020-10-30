Госархив показал автографы известных гостей Пскова

Фото: госархив Псковской области

Государственный архив Псковской области, в рамках челленджа «Росчерк эпохи», рассказал о хранящихся у них материалах с автографами известных людей.

В архиве хранится автограф известного французского писателя, лауреата Нобелевской премии, автора романа «Тошнота» Жана-Поля Сартра. Там же хранится и автограф его супруги - писательницы Симоны де Бовуар, чьему перу принадлежит книга «Второй пол».

Псковскую область именитые гости посетили летом 1965 года. Они побывали в Пскове, Печорах, Изборске и Пушкинских Горах. После поездки в Пушкинский заповедник Жан-Поль Сартр с удивлением заметил: «Ни в одной стране мира, я не видел такого культа национального поэта, как всенародная любовь русских к Пушкину. Этого нет даже на родине Шекспира».