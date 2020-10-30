Сэкономленные 7 млн рублей направят на ремонт столовых в школах Пскова

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На ремонт и покупку нового оборудования для школьных столовых Пскова будет направлено более 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы и директор Лицея № 10 Ольга Федорова рассказала, что деньги получилось сэкономить еще в прошлом учебном году благодаря каникулам и дистанционному обучению. Кроме того, осенью в регион поступили деньги из областного и федерального бюджетов.

«В целом весенне-осенняя экономия составила более 7 миллионов рублей», - подытожила Ольга Федорова.

Депутат отметила, что одно количество школ нуждается в ремонте, у других не хватает производственных мощностей. С введением бесплатного горячего питания появились совершенно другие объемы приготовления пищи.

«Например, в нашей школе мы должны приготовить 940 вторых блюд. Мы кормим детей два раза в день. Для этого в день надо переработать 100 килограммов творога, 64 килограмма мяса пропустить через мясорубку, разморозить 82 килограмма рыбы, для которой нужно специальное приспособление», - объяснила Федорова.