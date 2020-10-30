Фото из архива КП

В Псковской области теперь во всех отделах МФЦ можно заменить водительское удостоверение. Об этом сообщили на официальном сайте Псковской области.

Замена водительского удостоверения возможна не отходя от окошка МФЦ во всех отделениях муниципалитета. Гражданину потребуются паспорт, медицинское заключение, имеющееся водительское удостоверение, а также документы, подтверждающие смену персональных данных. Сфотографироваться можно будет непосредственно в окне приема специалистом.

Записаться на прием без очереди можно через официальный сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приема заявителей.

Оплатить госпошлину можно сразу, обойдется это в 2 тысячи рублей. Готовые документы выдадут не позднее 15 дней. На это время водительские права остаются на руках у заявителя.