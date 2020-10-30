Фото: официальный сайт Псковской области

Миф о том, что при первых признаках ухудшения здоровья необходимо вызывать врача или скорую и сдавать тест на коронавирус, чтобы исключить худшее, развенчал руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире программы ПАИ-live.

«Если у вас появились сопли, то это на 99,9% ОРЗ. Потому что для ковида и гриппа насморк - это нехарактерно. При ковиде происходит токсикация - это высокая температура и немного другая симптоматика. Поэтому паниковать не надо» - заключил врач.

Как рассказал Александр Нестерук, в Псковской области продолжается подъем ОРЗ. Еженедельно в регионе заболевает несколько тысяч человек. По статистике - это заболевание встречается в десятки раз чаще, чем COVID-19.