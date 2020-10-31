Озвучили дату завершения проверки великолукской больницы по факту смерти пациента

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Стала известна дата окончания проверки в великолукской больнице, организованной из-за жалобы дочери умершего пациента, сообщает Псковское агентство информации.

Проверка в медицинском учреждении начата 29 октября и будет завершена 5 ноября.

По словам девушки, подавшей жалобу, от нее десять дней скрывали смерть отца, у которого был диагностирован коронавирус.

Пациент поступил в больницу 18 октября, а о его смерти родственникам сообщили только 27 октября. В медицинском учреждении сообщили, что пациент отказался давать контакты родственников. Кроме того, по их словам, никто из близких родственников или иных заинтересованных лиц состоянием умершего до 27 октября не интересовался.