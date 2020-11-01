Псковичи смогут поучаствовать в уникальном этнодиктанте 3 ноября

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Во вторник, 3 ноября, Псковская область подключится к всероссийскому этническому диктанту. О том, почему это событие уникальное для нашей области, рассказала один из организаторов регионального диктанта Юлия Лысова.

"В год, когда так много людей заинтересовались внутренним туризмом, экодиктант - это возможность познакомиться с новым в национальной кухне, произведениях искусства и другом" - рассказала "Комсомольской правде в Пскове" организатор.

Кроме того, Юлия Лысова отметила, что этнодиктант будет интересен любому человеку. Ведь уникальность проекта в том, что ответы участников не обязательно могут быть правильными.

Самое главное в этнодиктанте - это вопросы и задания. Они сделаны так, чтобы привлечь интерес россиян к огромному количеству национальностей, и понять, хорошо ли мы знаем об их уникальных традициях и истории.

"Организаторы подготовили для каждого региона свою дополнительную часть. В Псковской области немало диаспор и народностей. Поэтому, мы сможем проверить, насколько хорошо мы знаем свой псковский народ" - заключила Юлия Лысова.