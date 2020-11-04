Ещё 120 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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120 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Общее количество случаев заражения COVID-19 c начала пандемии достигло 8 тысяч 401 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

Количество выздоровевших в регионе достигло 4 тысячи 715 человек – плюс 47 за сутки. Количество умерших за все время пандемии не изменилось – 70 человек.

"Завтра выходной. Очень прошу всех быть осторожными и благоразумными", - призвал губернатор.